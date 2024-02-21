«Неприятный момент». Личка — о переносе 21-го тура РПЛ из-за выборов президента

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал вынужденную меру переноса матчей 21-го тура РПЛ с марта на конец апреля. По мнению специалиста, это неприятный момент.

«Это неприятный момент. Мы сыграем три игры за 10 дней, а потом будем отдыхать 2,5 недели. Это не очень хорошо для нас. Будем стараться найти какие-то варианты, чтобы сыграть товарищеский матч. Только тренироваться без практики – это плохо», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».

Напомним, перенос матчей 21-го тура Российской Премьер-Лиги обусловлен выборами президента Российской Федерации. В частности, будет перенесено дерби между ЦСКА и «Спартаком». Армейцы должны были сыграть с красно-белыми в середине марта, а встретятся в конце апреля.