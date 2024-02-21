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«Торпедо» объявило об аренде Кузьмичёва у «Локомотива»

«Торпедо» объявило об аренде Кузьмичёва у «Локомотива»
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Защитник Иван Кузьмичёв перешёл в «Торпедо» на правах аренды из «Локомотива». Об этом сообщил официальный сайт автозаводского клуба.

Отмечается, что арендное соглашение предусматривает опцию выкупа прав на футболиста. За «Торпедо» Иван Кузьмичёв будет выступать под 25-м игровым номером. Если чёрно-белые выйдут в РПЛ, то срок аренды будет автоматически продлён ещё на один сезон.

«Добро пожаловать в команду!» — написано в заявлении клуба.

Ранее «Чемпионат» сообщал об аренде Кузьмичёва. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 23-летний защитник провёл три матча. Также на его счету три игры в Фонбет Кубке России.

«Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 27 очков за 20 матчей. Лидирует махачкалинское «Динамо», у которого 37 очков.

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