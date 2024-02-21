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Комик Дмитрий Позов: я считаю, что, если «Спартак» не чемпион, радоваться нечему

Комик Дмитрий Позов: я считаю, что, если «Спартак» не чемпион, радоваться нечему
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Известный комик Дмитрий Позов, являющийся болельщиком «Спартака», заявил, что для него нет смысла смотреть футбол, если красно-белые не выигрывают чемпионский титул.

«Единственное что – стало чуть менее интересно смотреть чемпионат, потому что раньше ещё было до последнего было интересно, кто борется за еврокубки. Сейчас есть чемпионство – всё, остальное можно не смотреть. Все остальные места вообще по барабану. Как только становится понятно, что «Спартак» не будет чемпионом, лично мне вообще неинтересно, будет он вторым или третьим. Я считаю, что, если «Спартак» не чемпион, радоваться нечему. Я всё равно смотрю, переживаю, болею, но разочаровываюсь, что сезон теряет смысл», — сказал Позов в выпуске YouTube-канала Eвгении Медведевой.

Напомним, «Спартак» в последний раз становился чемпионом России в сезоне-2016/2017.

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