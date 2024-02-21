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Наполи — Барселона. Прямая трансляция
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Деметрадзе: если Хвича Кварацхелия перейдёт в «Барселону», за неё будет болеть вся Грузия

Деметрадзе: если Хвича Кварацхелия перейдёт в «Барселону», за неё будет болеть вся Грузия
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Бывший футболист Георгий Деметрадзе высказался о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Наполи» и «Барселона». Матч состоится сегодня, 21 февраля. Начало игры — в 23:00 мск.

«Вся Грузия ждёт сегодняшний матч. Рассчитываем и верим в победу «Наполи». Они должны выиграть, потому что «Барселона» находится не в лучшей форме. Я не могу верить слухам про возможный переход Хвичи в «Барселону». Сегодня болеем за «Наполи», а если Кварацхелия перейдёт в «Барселону», за неё будет болеть вся Грузия. Но пока же неизвестно, перейдёт или нет.

У «Наполи» есть небольшой спад, но в последней игре Хвича выглядит очень хорошо. Команда же выглядит неважно. Но в сегодняшнем матче многое зависит от Хвичи, как индивидуально он будет играть», — сказал Деметрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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