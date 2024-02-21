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«Спартак» — «Астана»: Промес оформил дубль на 31-й минуте

«Спартак» — «Астана»: Промес оформил дубль на 31-й минуте
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В эти минуты проходит контрольный матч, в котором встречаются московский «Спартак» и казахстанская «Астана». Команды играют на стадионе «Джебель-Али» в Дубае (ОАЭ). «Спартак» выигрывает со счётом 3:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
21 февраля 2024, среда. 16:00 МСК
Спартак
Москва, Россия
2-й тайм
4 : 0
Астана
Астана, Казахстан
1:0 Марочкин – 16'     2:0 Промес – 26'     3:0 Промес – 31'     4:0 Промес – 45'    

На 31-й минуте нападающий «Спартака» Квинси Промес оформил дубль.

Ранее на 16-й минуте один из футболистов «Астаны» головой срезал мяч в свои ворота. На 26-й минуте второй мяч «Спартака» забил Квинси Промес.

Ранее «Спартак» в контрольном матче разгромил кыргызстанский клуб «Абдыш-Ата» со счётом 4:0. В составе красно-белых отличились Даниил Денисов, Леон Классен (дважды) и Манфред Угальде. «Астана», в свою очередь, 17 февраля уступила «Ростову» — 0:1.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Гильермо Абаскаля набрала 30 очков за 18 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 38 очков.

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