«Спартак» — «Астана»: Промес оформил дубль на 31-й минуте

В эти минуты проходит контрольный матч, в котором встречаются московский «Спартак» и казахстанская «Астана». Команды играют на стадионе «Джебель-Али» в Дубае (ОАЭ). «Спартак» выигрывает со счётом 3:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 31-й минуте нападающий «Спартака» Квинси Промес оформил дубль.
Ранее на 16-й минуте один из футболистов «Астаны» головой срезал мяч в свои ворота. На 26-й минуте второй мяч «Спартака» забил Квинси Промес.
Ранее «Спартак» в контрольном матче разгромил кыргызстанский клуб «Абдыш-Ата» со счётом 4:0. В составе красно-белых отличились Даниил Денисов, Леон Классен (дважды) и Манфред Угальде. «Астана», в свою очередь, 17 февраля уступила «Ростову» — 0:1.
«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Гильермо Абаскаля набрала 30 очков за 18 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 38 очков.
- 21 февраля 2024
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