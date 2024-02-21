Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Наполи — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

М. Кержаков: быть экспертом на ТВ? Смотреть много российского футбола — нет, пока без меня

М. Кержаков: быть экспертом на ТВ? Смотреть много российского футбола — нет, пока без меня
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков ответил на вопрос, готов ли он стать экспертом на телевидении по окончании профессиональной игровой карьеры.

«Я не готов смотреть столько футбола. Даже какой-то матч Лиги чемпионов, пусть там и суперсоперники, я не смотрю. В это время уже сплю. Знаю, что есть те, кто не смотрит, но много говорит. Но я так не смогу. А тем более смотреть много российского футбола — нет, пока без меня.

Много говорить не значит разбираться. Одно дело, когда я что-то вижу и даю какие-то оценки, другое — с этим работать, кому-то помогать и пытаться исправить. Я сомневаюсь, что хорош в этом. Теоретически мы все обладаем крутыми возможностями. Но взять и сделать — это совсем другое», — сказал Кержаков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Материалы по теме
«Я уйду без шума. Будто меня не было». Душевное интервью с вратарём «Зенита» Кержаковым
Эксклюзив
«Я уйду без шума. Будто меня не было». Душевное интервью с вратарём «Зенита» Кержаковым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android