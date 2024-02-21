«Спартак» — «Астана»: Промес сделал хет-трик на 45-й минуте

В эти минуты проходит контрольный матч, в котором встречаются московский «Спартак» и казахстанская «Астана». Команды играют на стадионе «Джебель-Али» в Дубае (ОАЭ). «Спартак» выигрывает со счётом 4:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 45-й минуте нападающий «Спартака» Квинси Промес оформил хет-трик.

Ранее на 16-й минуте один из футболистов «Астаны» головой срезал мяч в свои ворота. На 26-й минуте второй мяч «Спартака» забил нападающий Квинси Промес. Через пять минут Квинси Промес отличился снова.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Гильермо Абаскаля набрала 30 очков за 18 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 38 очков.