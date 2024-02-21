Михаил Кержаков: ощущение, что сейчас в «Зените» я — волк-одиночка

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о взаимодействии с более молодыми игроками в одном коллективе.

«Чем прекрасен футбол — он позволяет не чувствовать возраст. Сейчас ментально мне на 10 лет меньше. А в отпуске общался с людьми постарше и чувствовал себя уже на 45.

Как общаюсь с зенитовской молодёжью? Вот в такие моменты ловлю себя на мысли, что у нас совершенно разные волны. Перед одной игрой на стадионе выступал Macan. А я вообще не знал такого. Спрашиваю у Мостового: «Кто это?» Он отвечает: «Хватит прикалываться». А я ведь серьёзно. Андрюха начинает читать какой-то трек про бэху. Я реально не слышал этого.

У меня вообще ощущение, что сейчас я здесь — волк-одиночка. Совсем юные парни друг с другом, иностранцы — со своими, средний возраст — тоже отдельно. Может, я к тренерскому штабу уже ближе? Шутка», — сказал Кержаков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.