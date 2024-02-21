Гаджиев: вероятность появления новичков в «Динамо» Махачкала ничтожно мала

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил, что вероятность появления новичков в команде мала.

«В махачкалинском «Динамо» все изменения в составе, которые могли быть, произошли. Вероятность появления новых игроков ничтожно мала. Проведённые игры на сборах показывают, что команда готова к возобновлению чемпионата», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, ранее сообщалось, что махачкалинская команда может подписать футболистов грозненского «Ахмата» Владислава Камилова и Гамида Агаларова. Махачкалинское «Динамо» возглавляет турнирную таблицу Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 37 очков за 20 матчей. В 21-м туре «Динамо» встретится с саратовским «Соколом» 2 марта.