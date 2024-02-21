«Оренбург» объявил о подписании 18-летнего белорусского форварда Тимофея Мартынова у «Минска».

«Нападающий Тимофей Мартынов (Беларусь) переходит в ФК «Оренбург», — сообщает пресс-служба клуба.

Мартынов является воспитанником «Руха», откуда в марте 2022 года перебрался в «Минск». В прошлом сезоне 18-летний нападающий сыграл за команду 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 250 тыс. Мартынов также вызывался в национальные команды Беларуси разных возрастов.

«Оренбург» первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона завершил на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 15 очков. В следующем матче внутреннего первенства команда Давида Деограсии сыграет с московским ЦСКА на выезде.