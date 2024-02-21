Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Наполи — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Оренбург» объявил о подписании 18-летнего белорусского форварда

«Оренбург» объявил о подписании 18-летнего белорусского форварда
Аудио-версия:
Комментарии

«Оренбург» объявил о подписании 18-летнего белорусского форварда Тимофея Мартынова у «Минска».

«Нападающий Тимофей Мартынов (Беларусь) переходит в ФК «Оренбург», — сообщает пресс-служба клуба.

Мартынов является воспитанником «Руха», откуда в марте 2022 года перебрался в «Минск». В прошлом сезоне 18-летний нападающий сыграл за команду 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 250 тыс. Мартынов также вызывался в национальные команды Беларуси разных возрастов.

«Оренбург» первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона завершил на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 15 очков. В следующем матче внутреннего первенства команда Давида Деограсии сыграет с московским ЦСКА на выезде.

Материалы по теме
«Оренбург» объявил о переходе хавбека Мохаммада Горбани
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android