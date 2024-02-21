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Колосков: налог на легионеров — хороший стимул для РФС поправить бюджет

Колосков: налог на легионеров — хороший стимул для РФС поправить бюджет
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Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о возможном введении в РПЛ налога на легионеров со следующего сезона.

«Я помню, был серьёзный лимит в хоккее на вратарей. Приглашаешь иностранного вратаря — платишь 30 млн рублей или до свидания. Это хороший стимул для РФС поправить бюджет. Кто будет считать эти минуты? Это опять целый штаб людей надо собирать, если это так на самом деле. Я не думаю, что это принесёт пользу футболу. С какой целью это делается? Приток иностранцев можно остановить, если ввести действительно хороший финансовый налог. Тогда клубы подумают, нужен ли легионер, который будет сидеть на скамейке и выходить на 10 минут.

Я против всяких таких новых искусственных идей, которых ранее в футболе не было. Главное, что вводится идея, но не объясняется, для чего она», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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