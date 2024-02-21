Бывший пресс-атташе «Спартака» Трахтенберг рассказал, как вёл юбилейный вечер Романцева

Бывший пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг рассказал о том, как вёл юбилейный вечер легендарного наставника московской команды Олега Романцева.

«Днём мы отправились в ресторан «Платина» на наш любимый спартаковский стадион, который теперь называется «Лукойл Арена». В ресторане «Платина» были где-то 100 человек, друзей Романцева. Он создавал этот список очень тщательно. Каждый день добавлял несколько фамилий, никого не вычёркивал. Рассадка была по желанию, по интересам, чтобы люди могли общаться. Руководство «Спартака» присутствовало в полном составе.

Олег Иванович рядом с собой посадил людей, близких ему по духу, тем, кого он давно знает, любит и уважает. Например, Юрий Сёмин, Валерий Газзаев, его соперники на протяжении многих лет, Шамиль Тарпищев, Вячеслав Фетисов, Борис Игнатьев. Такой «тёплый» стол был. Сценария никакого не было, сплошная импровизация. Романцев попросил меня лишь о том, чтобы было без пафоса», — приводит слова Трахтенберга «РБ Спорт».

Романцев работал главным тренером «Спартака» с 1989 по 1995, а также с 1997 по 2003 год. С московской командой специалист завоевал 19 трофеев, в том числе одержал восемь побед в чемпионате России. Романцеву удавалось доводить «Спартак» до полуфинала Лиги чемпионов в сезоне-1990/1991 и до полуфинала Кубка УЕФА (ныне Лига Европы) в сезоне-1997/1998.