Итальянский журналист: является ли Миранчук лидером «Аталанты»? Это громко сказано

Итальянский журналист издания Tuttosport Массимо Франкидал высказался о российском полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке.

«Миранчук в последнее время стал более уверенно себя чувствовать. Он показывает новую версию себя после слишком многих мрачных месяцев. Алексей играет более конкретно. Также он нашёл хорошее взаимопонимание с Де Кетеларе, ещё одним игроком, которого восстановил Гасперини после провального сезона в «Милане».

Является ли Миранчук на данный момент лидером «Аталанты»? Это громко сказано, но мы можем назвать его важной единицей команды», — приводит слова Франкидала Metaratings.

Напомним, в текущем сезоне Алексей Миранчук принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.