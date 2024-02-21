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«Спартак» выиграл четыре последних матча на сборах с общим счётом 19:0

«Спартак» выиграл четыре последних матча на сборах с общим счётом 19:0
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В среду, 21 февраля, «Спартак» разгромил казахстанскую «Астану» в очередном товарищеском матче — 4:0. Таким образом, московская команда одержала уже четвёртую победу подряд на зимних сборах с общим счётом 19:0.

В последний раз в товарищеском матче «Спартак» не побеждал 7 февраля. Это произошло в игре с «Ростовом» — 0:3. На протяжении последующих четырёх товарищеских матчей красно-белые обыгрывали такие команды, как «Аль-Ахли Дубай» (5:0), казахстанские «Кайрат» (6:0) и «Астану» (4:0) и кыргызский «Абдыш-Ата» (4:0). До игры с «Ростовом», на зимних сборах московский клуб также был сильнее «Торпедо» (3:2).

Свой следующий матч «Спартак» проведёт в субботу, 2 марта. Команда Гильермо Абаскаля на выезде встретится с «Зенитом» в рамках 19-го тура РПЛ. Начало игры — в 19:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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