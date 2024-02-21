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Марек Гамшик заявил, что не войдёт в тренерский штаб «Наполи»

Марек Гамшик заявил, что не войдёт в тренерский штаб «Наполи»
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Начальник сборной Словакии Марек Гамшик заявил, что не войдёт в тренерский штаб итальянского «Наполи», который возглавил Франческо Кальцона, тренирующий также словацкую национальную команду.

«Для Кальцоны оказаться в «Наполи» – сбывшаяся мечта. Было сделано всё, чтобы удовлетворить обе стороны. Но об этом позаботилась федерация Словакии, от которой нужно было получить согласие. Я буду на матче «Наполи» с «Барселоной», но это давно запланированная поездка. Когда состоялась жеребьёвка, я решил не пропускать матч. Это не было связано с тренером.

Кальцона связался со мной, когда появилась возможность. Он хочет, чтобы я был с ним. Завтра я обязательно увижусь с Де Лаурентисом в Неаполе, но уже объяснил им обоим, что мне нужно остаться в Словакии, а не в Неаполе. Это привлекательное предложение, а «Наполи» – мой второй дом. Однажды я хотел бы вернуться туда. Но сейчас не время», – приводит слова Гамшика Football Italia.

Напомним, после назначения главного тренера сборной Словакии Кальцоны в «Наполи» появились слухи о возвращении Гамшика, который провёл в клубе в качестве игрока 12 лет.

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