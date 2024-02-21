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Суд Амстердама не отклонял апелляцию Промеса по делу о нападении на двоюродного брата

Суд Амстердама не отклонял апелляцию Промеса по делу о нападении на двоюродного брата
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Пресс-секретарь апелляционного суда Амстердама Мелисса Зейлстра заявила, что суд не отклонял апелляцию игрока московского «Спартака» Квинси Промеса по делу о нападении на двоюродного брата.

«Вчера состоялось так называемое предварительное слушание по данному делу. Это было краткое слушание, и никакого окончательного решения принято не было. В ходе этого заседания апелляция футболиста не рассматривалась по существу», — приводит слова Зейлстры «РИА Новости».

Напомним, в июне 2023 года суд Амстердама приговорил Промеса к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата с отягчающими обстоятельствами. Позднее футболист подал апелляцию на это решение. Инцидент произошёл в июле 2020 года. Сообщалось, что Промес поссорился с двоюродным братом в ходе вечеринки и ударил его ножом.

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