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Экс-игрок «Зенита» Оздоев попросил Михаила Кержакова не заканчивать карьеру

Экс-игрок «Зенита» Оздоев попросил Михаила Кержакова не заканчивать карьеру
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Бывший футболист «Зенита», а ныне полузащитник греческого ПАОКа Магомед Оздоев попросил вратаря сине-бело-голубых Михаила Кержакова не заканчивать карьеру.

«Даже не думай заканчивать», — написал Оздоев в своей социальной сети, прикрепив фотографию Михаила Кержакова.

Фото: из личного архива

Ранее 37-летний Михаил Кержаков заявил, что с высокой долей вероятности это его последний сезон в «Зените» и в футболе. В нынешнем сезоне россиянин принял участие за команду в 15 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 12 мячей и восемь встреч сыграл «на ноль».

На данный момент санкт-петербургский «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 36 очков за 18 матчей. Лидирует «Краснодар» (38).

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