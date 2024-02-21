Экс-игрок «Зенита» Оздоев попросил Михаила Кержакова не заканчивать карьеру

Бывший футболист «Зенита», а ныне полузащитник греческого ПАОКа Магомед Оздоев попросил вратаря сине-бело-голубых Михаила Кержакова не заканчивать карьеру.

«Даже не думай заканчивать», — написал Оздоев в своей социальной сети, прикрепив фотографию Михаила Кержакова.

Фото: из личного архива

Ранее 37-летний Михаил Кержаков заявил, что с высокой долей вероятности это его последний сезон в «Зените» и в футболе. В нынешнем сезоне россиянин принял участие за команду в 15 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 12 мячей и восемь встреч сыграл «на ноль».

На данный момент санкт-петербургский «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 36 очков за 18 матчей. Лидирует «Краснодар» (38).