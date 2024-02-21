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Тухель заинтересован в сотрудничестве с «Барселоной» — Плеттенберг

Тухель заинтересован в сотрудничестве с «Барселоной» — Плеттенберг
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель предстоящим летом может возглавить «Барселону», сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter). В среду, 21 февраля, мюнхенский клуб опубликовал официальное заявление о том, что Тухель покинет команду по окончании нынешнего сезона.

По информации источника, немецкий специалист заинтересован в сотрудничестве с сине-гранатовыми. При этом кандидатура Тухеля обсуждалась в офисе каталонцев. Отмечается, что наставник мюнхенцев на данный момент не ведёт переговоров ни с одним из клубов и сосредоточен на исправлении сложившейся ситуации в «Баварии».

Тухель возглавляет «Баварию» с марта прошлого года. Тогда немецкий специалист неожиданно сменил на этом посту соотечественника, Юлиана Нагельсмана. Тухель выиграл с мюнхенцами Бундеслигу в сезоне-2022/2023.

После 21 тура немецкой Бундеслиги «Бавария» набрала 50 очков и занимает второе место. Отставание мюнхенцев от лидирующего «Байера» составляет восемь очков.

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