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Совладелец «МЮ» Рэтклифф высказался о главных задачах клуба

Совладелец «МЮ» Рэтклифф высказался о главных задачах клуба
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Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф высказался о краткосрочных и долгосрочных целях английского клуба.

«У нас есть две задачи — одна из них более долгосрочная — добиться того, чтобы клуб оказался там, где мы хотели бы его видеть, но есть и более краткосрочная — получить максимум от клуба в его нынешнем виде, и мы хотели бы попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне, если сможем.

Всё очень просто. Я думаю, что единственный наш интерес — это выигрывать матчи, бороться за победу в Премьер-лиге и Лиге чемпионов. Может быть, я немного предвзят, но я считаю, что мы самый большой, самый великий и самый известный футбольный клуб в мире», — приводит слова Рэтклиффа журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на пять очков. Манкунианцы вылетели из нынешнего розыгрыша ЛЧ на стадии группового раунда.

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