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Первый тренер Чалова: если бы у Фёдора были проблемы из-за контракта, он бы не играл

Первый тренер Чалова: если бы у Фёдора были проблемы из-за контракта, он бы не играл
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Павел Коваль, который является первым тренером нападающего ЦСКА Фёдора Чалова, заявил, что, если бы у россиянина были проблемы из-за контракта, он бы не играл.

«Мы же не знаем всей ситуации, мы только догадываемся, что ситуация с контрактом как-то влияет на Федю. Он сейчас играет в основном составе ЦСКА, забил два «Химкам». Значит, Федотов верит в него. А если бы были какие-то проблемы, Чалов и не играл бы вовсе. Фёдор – серьёзный парень, и он будет делать всё на благо клубу и себе.

Пока мы не знаем, как обстоят дела с новым контрактом Чалова: может, он доиграет этот сезон, а потом уедет в Европу. Он ведь хочет расти дальше», — сказал Коваль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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