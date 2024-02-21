Куртуа принял участие в тренировке в общей группе «Реала» после тяжёлой травмы — Marca

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа принял участие в тренировке в общей группе испанской команды, сообщает Marca.
По информации источника, бельгийский голкипер участвовал в упражнениях по контролю и владению мячом. Также сообщается, что его возвращение запланировано на начало апреля.
Напомним, Тибо Куртуа на предсезонной тренировке порвал переднюю крестообразную связку колена за два дня до начала испанской Примеры. Ему на замену из английского «Челси» был взят в аренду голкипер Кепа Аррисабалага. В общей сложности бельгийский вратарь принял участие за испанскую команду в 230 матчах, в которых пропустил 219 мячей и 91 встречу отыграл «на ноль».