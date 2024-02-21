Куртуа принял участие в тренировке в общей группе «Реала» после тяжёлой травмы — Marca

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа принял участие в тренировке в общей группе испанской команды, сообщает Marca.

По информации источника, бельгийский голкипер участвовал в упражнениях по контролю и владению мячом. Также сообщается, что его возвращение запланировано на начало апреля.

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Напомним, Тибо Куртуа на предсезонной тренировке порвал переднюю крестообразную связку колена за два дня до начала испанской Примеры. Ему на замену из английского «Челси» был взят в аренду голкипер Кепа Аррисабалага. В общей сложности бельгийский вратарь принял участие за испанскую команду в 230 матчах, в которых пропустил 219 мячей и 91 встречу отыграл «на ноль».