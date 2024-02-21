Трахтенберг назвал лучший матч и лучшего футболиста «Спартака» за всю историю

Бывший пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг рассказал о лучшем матче москвичей, который когда-либо видел. Также Трахтенберг ответил, кого считает лучшим игроком красно-белых за всю историю.

«Лучший матч «Спартака», который я видел — это игра с «Реалом» в Мадриде. Тогда мы победили со счётом 3:1. Когда никто из испанцев, несмотря на счёт, не покинул своих мест. Более того, за минут пять до конца все встали и начали аплодировать «Спартаку».

Лучший игрок «Спартака» в российской истории? Очень сложный вопрос, таких игроков было достаточно много. Если брать в расчёт всю историю, то это Никита Симонян», — приводит слова Трахтенберга «РБ Спорт».

Трахтенберг работал пресс-аташе «Спартака» с 1994 по 1996 и с 2009 по 2012 год. Леонид Фёдорович был директором департамента по связям с общественностью с 2016 по 2019 год., после чего покинул московский клуб.