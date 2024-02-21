Агент Васютина: переговоры с «Зенитом» по контракту не ведутся, он интересен клубам РПЛ

Футбольный агент Александр Дубровин, который представляет интересы вратаря «Зенита» Александра Васютина, высказался о новом контракте игрока с сине-бело-голубыми.

«Есть ли переговоры по новому контракту? Мы это чуть позже будем обсуждать. Пока в этом плане ничего нет. Переговоры начнутся ближе к концу сезона? Нет, не к концу. Они начнутся, когда их инициирует «Зенит». Зная «Зенит», эти переговоры обычно начинаются чуть позже окончания первых сборов.

Есть ли интерес со стороны клубов РПЛ? Интерес есть. Мы пока ни с кем не ведём переговоры. Приятно, что интерес есть. Но уже будем это обсуждать после того, как выслушаем «Зенит».

Со стороны Скандинавии? Да, интерес есть. Но сейчас человеку с российским паспортом не перейти в Скандинавию. На 99%. Спонсоры не хотят контактировать. Спортивные департаменты хотят, а вот те, кто платят деньги непосредственно, плохо относятся к этим историям», — приводит слова Дубровина «Спорт день за днём».