Легенда «Баварии» Маттеус рассказал, чего не хватает мюнхенцам

Экс-полузащитник сборной Германии и «Баварии» Лотар Маттеус высказался о нынешнем составе мюнхенцев. По мнению легенды клуба, команде на данный момент не хватает лидеров.

«Бавария» – команда, которая хочет не только добиваться успеха, но и играть в красивый футбол. Но где же лидеры в этом клубе? Нойер – один из них, он в воротах, Кейн – нападающий, который пришёл полгода назад и уже стал лицом «Баварии». Но кто лидер обороны? Кто главный в полузащите? Кажется, что команде не хватает явных лидеров.

В этом сезоне всё складывается не так, как раньше. Общая результативность «Баварии» даже с учётом побед недотягивает до уровня, который мы видели на протяжении многих лет до этого», – приводит слова Маттеуса Sky Sport Germany.

После 22-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» набрала 50 очков и занимает второе место. Отставание мюнхенцев от лидирующего леверкузенского «Байера» составляет восемь очков.