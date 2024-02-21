Защитник ПАОКа Баба потерял сознание во время полуфинала Кубка Греции с «Панатинаикосом»

Защитник ПАОКа Абдул Рахман Баба потерял сознание во время второго полуфинального матча Кубка Греции с «Панатинаикосом» (1:2 и 5:6 по серии пенальти).

В дополнительное время в верховой борьбе за мяч Баба столкнулся головой с защитником «Панатинаикоса» Георгиосом Ваяннидисом, после чего упал на поле без сознания. После оказания медицинской помощи футболист сборной Ганы пришёл в сознание и был госпитализирован в качестве меры предосторожности.

Отметим, что первый полуфинал закончился со счётом 1:0 в пользу «Панатинаикоса». Уже во втором матче Андрия Живкович вывел ПАОК вперёд, а в дополнительное время Томаш Кендзёра упрочил преимущество гостей, однако на 120+9-й минуте Димитриос Лимниос отыграл один мяч, отправив команды в серию пенальти. При этом в серии пенальти один 11-метровый удар не реализовал российский полузащитник Магомед Оздоев.