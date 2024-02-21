Трахтенберг рассказал, как помог Карпину в публичном споре с Ловчевым

Бывший пресс-секретарь «Спартака» Леонид Трахтенберг рассказал, как помог экс-тренеру команды Валерию Карпину в публичном споре с Евгением Ловчевым.

«Были такие моменты, когда ко мне прислушивался Карпин. Особенно, например, когда у них была публичная дискуссия на страницах «Советского спорта» с Евгением Ловчевым. Я должен был отстаивать интересы Валерия Карпина. Это было примерно пять раундов. Причём газета уже была на флажке, её уже нужно было подписывать.

В последнем раунде, когда Ловчев попытался обескуражить заключительной атакой Карпина, Валера мне сказал по телефону: «Леонид, ну, я уже не знаю, что ему говорить». И тогда я перечислил тренерские заслуги Ловчева и сравнил их с достижениями Карпина. Это был последний, решающий абзац. Как выяснилось, это был нокаут.

Мы не спорили, кто лучше играл в футбол, речь о тренерских достижениях. Карпин не был лучшим футболистом Советского Союза. Но он много лет успешно играл в Испании, где Ловчев никогда не играл. На следующий день Ловчев позвонил в редакцию и сказал: «Вот, последний абзац — это не Карпина слова! Это Трахтенберг написал!» Но читатель этого не знал. Он считал, что это — Валерий Карпин. Вот так закончился этот поединок», — приводит слова Трахтенберга «РБ Спорт».