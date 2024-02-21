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Наполи — Барселона. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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«Наполи» — «Барселона»: команды в первом тайме забитыми мячами не отметились

«Наполи» — «Барселона»: команды в первом тайме забитыми мячами не отметились
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Сегодня, 21 февраля, проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются итальянский «Наполи» и испанская «Барселона». Команды играют на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступает Феликс Цвайер (Германия). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. После первого тайма счёт 0:0.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
21 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Окончен
1 : 1
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Левандовски – 60'     1:1 Осимхен – 75'    

Напомним, на групповой стадии Лиги чемпионов «Наполи» занял второе место в группе с мадридским «Реалом», «Брагой» и «Унионом» с 10 очками. Неаполитанцы трижды одержали победу, один раз сыграли вничью и дважды проиграли. «Барселона» в группе с «Порту», украинским «Шахтёром» и «Антверпеном» заняла первое место с 12 очками. Испанцы четыре раза победили и дважды проиграли.

Турнирная сетка Лиги чемпионов сезона-2023/2024
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