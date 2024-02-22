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Сон Хын Мин рассказал о ссоре с партнёром по сборной Южной Кореи Ли Кан Ином

Сон Хын Мин рассказал о ссоре с партнёром по сборной Южной Кореи Ли Кан Ином
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Футболист сборной Южной Кореи и английского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин рассказал о ссоре с партнёром по национальной команде Ли Кан Ином, который также выступает за «ПСЖ».

«Мне искренне жаль, что я создал проблемы, и я буду работать ещё усерднее, чтобы национальная команда росла. Если бы такая же ситуация повторилась, я бы поступил так же, потому что это одна из обязанностей капитана. Кан Ин переживает очень трудное время после этого инцидента. Мы позаботимся о нём, чтобы убедиться, что он не повторит эту ошибку снова, чтобы все мы, игроки, могли расти. Пожалуйста, простите его», — написал Мин в своей социальной сети.

Напомним, перед полуфиналом с Иорданией Ли Кан и часть игроков ушли с командного ужина, чтобы поиграть в пинг-понг. Это не понравилось капитану Сон Хын Мину, который попросил их вернуться, однако в ответ игроки нахамили футболисту «Тоттенхэма», вследствие чего завязалась потасовка, в ходе которой Сону вывихнули палец.

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