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Совладелец «МЮ» Рэтклифф: ни одна лондонская команда не сравнится с нашим клубом

Совладелец «МЮ» Рэтклифф: ни одна лондонская команда не сравнится с нашим клубом
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Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф провокационно ответил на вопрос журналиста о его интересе к покупке лондонского «Челси» в 2003 году.

«Мой давнишний интерес к «Челси»? Нет никакого сравнения между этой командой и «Манчестер Юнайтед». Откровенно говоря, масштабы нашего клуба несравнимы ни с одним из лондонских», — приводит слова Рэтклиффа журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В период с 2003 года по сегодняшний день «Челси» завоевал 20 трофеев, в том числе две Лиги чемпионов УЕФА, в то время как «Манчестер Юнайтед» смог выиграть 22 кубка, среди которых одна ЛЧ.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на пять очков. Манкунианцы вылетели из нынешнего розыгрыша ЛЧ на стадии группового раунда.

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