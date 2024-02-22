«Наполи» под руководством нового тренера сыграл вничью с «Барселоной» в 1/8 ЛЧ

Сегодня, 22 февраля, проходил первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались итальянский «Наполи» и испанская «Барселона». Команды играли на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступал Феликс Цвайер (Германия). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 1:1. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 60-й минуте Роберт Левандовски в штрафной получил пас от Педри, сместился чуть ближе к центру и из-под защитников пробил низом точно в ближний угол. На 75-й минуте Виктор Осимхен в штрафной спиной получил пас, развернул Иньиго Мартинеса и низом катнул мяч в дальний нижний угол.

Напомним, на групповой стадии Лиги чемпионов «Наполи» занял второе место в группе с мадридским «Реалом», «Брагой» и «Унионом» с 10 очками. Неаполитанцы трижды одержали победу, один раз сыграли вничью и дважды проиграли. «Барселона» в группе с «Порту», украинским «Шахтёром» и «Антверпеном» заняла первое место с 12 очками. Испанцы четыре раза победили и дважды проиграли.