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Роберт Левандовски побил одно из достижений Лионеля Месси в Лиге чемпионов за «Барселону»

Роберт Левандовски побил одно из достижений Лионеля Месси в Лиге чемпионов за «Барселону»
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Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски стал самым возрастным автором гола в составе «Барселоны» в рамках плей-офф самого престижного еврокубка за всю историю. Об этом сообщает Opta Sport.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
21 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Окончен
1 : 1
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Левандовски – 60'     1:1 Осимхен – 75'    

По информации источника, гол Левандовского в ворота «Наполи» (1:1) на 60-й минуте в выездной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов был забит поляком в 35 лет и 184 дня, что стало новым рекордом для клуба. Прежним рекордсменом сине-гранатовых был Лионель Месси, забивший в марте 2021 года в матче с «ПСЖ» в возрасте 33 лет и 259 дней.

Напомним, Левандовски выступает за «Барселону» с лета 2022 года. Месси покинул клуб годом ранее.

В нынешнем сезоне польский нападающий сыграл во всех турнирах за клуб в 34 матчах, в которых забил 18 мячей и отдал шесть голевых передач.

Ответная игра между командами пройдёт 12 марта в столице Каталонии.

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