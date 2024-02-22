Хави: мы должны были выиграть, такой результат — отображение всего нашего сезона

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о ничьей в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» (1:1).

«Мы заслуживали большего. Наша стратегия сработала, и мы захватили лидерство. Нам не удалось успокоить игру после забитого гола.

Этот результат — не лучший для нас, так как мы должны были побеждать. Такой результат — отображение всего нашего сезона, когда мы должны были выигрывать, но не смогли. Тем не менее, пока мы так играем, мы будем выигрывать большинство таких матчей», — заявил Хави на пресс-конференции.

Напомним, на групповой стадии Лиги чемпионов «Наполи» занял второе место в группе с мадридским «Реалом», «Брагой» и «Унионом» с 10 очками. Неаполитанцы трижды одержали победу, один раз сыграли вничью и дважды проиграли. «Барселона» в группе с «Порту», украинским «Шахтёром» и «Антверпеном» заняла первое место с 12 очками. Испанцы четыре раза победили и дважды проиграли.