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Хави: мы должны были выиграть, такой результат — отображение всего нашего сезона

Хави: мы должны были выиграть, такой результат — отображение всего нашего сезона
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о ничьей в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» (1:1).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
21 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Окончен
1 : 1
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Левандовски – 60'     1:1 Осимхен – 75'    

«Мы заслуживали большего. Наша стратегия сработала, и мы захватили лидерство. Нам не удалось успокоить игру после забитого гола.

Этот результат — не лучший для нас, так как мы должны были побеждать. Такой результат — отображение всего нашего сезона, когда мы должны были выигрывать, но не смогли. Тем не менее, пока мы так играем, мы будем выигрывать большинство таких матчей», — заявил Хави на пресс-конференции.

Напомним, на групповой стадии Лиги чемпионов «Наполи» занял второе место в группе с мадридским «Реалом», «Брагой» и «Унионом» с 10 очками. Неаполитанцы трижды одержали победу, один раз сыграли вничью и дважды проиграли. «Барселона» в группе с «Порту», украинским «Шахтёром» и «Антверпеном» заняла первое место с 12 очками. Испанцы четыре раза победили и дважды проиграли.

Турнирная сетка Лиги чемпионов сезона-2023/2024
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