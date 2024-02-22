Главный тренер «Наполи» Кальцона: в конце мы верили, что могли победить

Новоиспечённый главный тренер «Наполи» Франческо Кальцона высказал свои мысли после матча с «Барселоной» в рамках 1/8 Лиги чемпионов (1:1).

«Нам предстоит много работы, но я все равно поздравил своих игроков с этим выступлением. Мы боролись, сыграли хороший второй тайм и отлично провели последние 15 минут матча.

Мне очень понравился дух нашей команды. В конце мы верили, что можем победить. Нам было сложно первые 30 минут встречи, но команда смогла должным образом отреагировать. Также я очень доволен заменами», — заявил Кальцона на пресс-конференции.

Матч с испанской командой стал первым для итальянского специалистом во главе «Наполи». Напомним, на групповой стадии Лиги чемпионов «Наполи» занял второе место в группе с мадридским «Реалом», «Брагой» и «Унионом» с 10 очками.