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Главный тренер «Наполи» Кальцона: в конце мы верили, что могли победить

Главный тренер «Наполи» Кальцона: в конце мы верили, что могли победить
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Новоиспечённый главный тренер «Наполи» Франческо Кальцона высказал свои мысли после матча с «Барселоной» в рамках 1/8 Лиги чемпионов (1:1).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
21 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Окончен
1 : 1
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Левандовски – 60'     1:1 Осимхен – 75'    

«Нам предстоит много работы, но я все равно поздравил своих игроков с этим выступлением. Мы боролись, сыграли хороший второй тайм и отлично провели последние 15 минут матча.

Мне очень понравился дух нашей команды. В конце мы верили, что можем победить. Нам было сложно первые 30 минут встречи, но команда смогла должным образом отреагировать. Также я очень доволен заменами», — заявил Кальцона на пресс-конференции.

Матч с испанской командой стал первым для итальянского специалистом во главе «Наполи». Напомним, на групповой стадии Лиги чемпионов «Наполи» занял второе место в группе с мадридским «Реалом», «Брагой» и «Унионом» с 10 очками.

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