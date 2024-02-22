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Левандовски — о ничье с «Наполи» в ЛЧ: после забитого гола мы играли слишком оборонительно

Левандовски — о ничье с «Наполи» в ЛЧ: после забитого гола мы играли слишком оборонительно
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Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал ничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» (1:1).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
21 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Окончен
1 : 1
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Левандовски – 60'     1:1 Осимхен – 75'    

«Я думаю, что в первом тайме мы играли очень хорошо, нам следовало забить ещё несколько голов, чтобы упрочить преимущество. Но потом мы играли слишком оборонительно — особенно после забитого мяча. «Наполи» же стал играть немного ярче впереди. У нас есть вторая игра в «Барселоне», и я надеюсь, что мы победим, потому что это очень важно для нас», — приводит слова Левандовски Marca.

Напомним, на 60-й минуте Левандовски пробил низом точно в ближний угол, открыв счёт в матче. На 75-й минуте Виктор Осимхен сравнял счёт, подведя итоговый результат встречи.

Ответная игра между командами пройдёт 12 марта в столице Каталонии.

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