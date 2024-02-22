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Роналду прокомментировал выход «Аль-Насра» в четвертьфинал Азиатской Лиги чемпионов

Роналду прокомментировал выход «Аль-Насра» в четвертьфинал Азиатской Лиги чемпионов
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Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на выход своей команды в четвертьфинал Азиатской Лиги чемпионов.

Лига чемпионов АФК - 2024 . 1/8 финала. 2-й матч
21 февраля 2024, среда. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Окончен
2 : 0
Аль-Фейха
Эль-Маджмаа, Саудовская Аравия
1:0 Отавио – 17'     2:0 Роналду – 86'    

«Что за вечер! Мы идём в следующий раунд. Спасибо всем за поддержку!» — написал Роналду в своей социальной сети.

Фото: Фото из личного архива

Отметим, в среду клуб из Эр-Рияда на своём поле обыграл «Аль-Фейху» в ответном матче 1/8 финала со счетом 2:0 (первая игра — 1:0). Роналду отметился забитым голом на 86-й минуте встречи.

В следующей стадии Лиги чемпионов АФК «Аль-Наср» сразится с «Аль-Айном» из ОАЭ. Первый матч состоится 4 марта, ответный — 11 марта.

В текущем сезоне Криштиану Роналду сыграл во всех турнирах за клуб в 28 матчах, в которых забил 27 голов и отдал 11 результативных передач. Напомним, Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контракт португальца с клубом рассчитан до 2025 года.

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