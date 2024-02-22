Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Официальный сайт УЕФА назвал имена четырёх футболистов, номинированных на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Ими стали нидерландский полузащитник «ПСВ» Йоей Верман, бразильский хавбек «Порту» Вендерсон Галено, австрийский форвард миланского «Интера» Марко Арнаутович и Роберт Левандовски, представляющий «Барселону».

Отметим, Галено стал автором победного гола в компенсированное время второго тайма в игре с «Арсеналом», Арнаутович забил решающий мяч в матче с «Атлетико», Левандовски отправил один мяч в ворота «Наполи», а Верман был признан лучшим игроком встречи с «Боруссией».

Всего на этой неделе прошло четыре матча 1/8 финала ЛЧ: «ПСВ» — «Боруссия» (1:1), «Наполи» — «Барселона» (1:1), «Порту» — «Арсенал» (1:0), «Интер» — «Атлетико» (1:0).

Напомним, ответные встречи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 5, 6, 12 и 13 марта.

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