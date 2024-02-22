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Клопп ответил на вопрос о фаворите в финале Кубка английской лиги с «Челси»

Клопп ответил на вопрос о фаворите в финале Кубка английской лиги с «Челси»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юргена Клоппа после разгромной победы в матче с «Лутоном» (4:1) в рамках английской Премьер-Лиги рассказал о фаворите предстоящего финала Кубка лиги с «Челси».

Англия - Кубок лиги . Финал
25 февраля 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Будем ли мы явными фаворитами в финале Кубка английской лиги? Точно нет. С тех пор как мы сыграли с «Челси» в последний раз, «синие» заметно прибавили. Нам будет непросто в этом матче», – приводит слова Клоппа BBC.

Напомним, финал Кубка английской лиги пройдёт в Лондоне на «Уэмбли» в воскресенье 25 февраля в 18:00 по мск.

Отметим, «Ливерпуль» проведёт свой 14-й финал Кубка английской лиги, что является рекордом среди всех команд Англии. Мерсисайдцы выигрывали данный турнир девять раз, что тоже является рекордом.

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