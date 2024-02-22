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Джим Рэтклифф: «МЮ» — самый большой, самый великий и самый известный клуб в мире

Джим Рэтклифф: «МЮ» — самый большой, самый великий и самый известный клуб в мире
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Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф рассказал о своих чувствах в связи с приобретением части акций клуба, а также об амбициях команды на будущее.

«Это замечательное чувство. Ущипните меня. Это похоже на исполнение мечты детства. Это невероятный момент, и для меня большая честь помогать продвигать «Манчестер Юнайтед» на вершину».

Всё очень просто. Я думаю, что единственный наш интерес — это выигрывать матчи, бороться за победу в Премьер-лиге и Лиге чемпионов. Может быть, я немного предвзят, но я считаю, что это самый большой, самый великий и самый известный футбольный клуб в мире», — приводит слова Рэтклиффа журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Рэтклифф заплатил шестерым братьям и сёстрам Глэйзер € 824 млн за 25% акций клуба. Кроме того, INEOS предоставит дополнительные € 270 млн, предназначенные для будущих инвестиций в «Олд Траффорд».

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