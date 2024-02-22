Джим Рэтклифф высказался о ситуации со спортивным директором «Ньюкасла» Дэном Эшвортом

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф высказался о желании спортивного директора Дэна Эшворта работать в структуре «красных дьяволов».

Напомним, Эшворт хочет перейти из «Ньюкасла» в «Манчестер Юнайтед» о чём сообщил руководству «сорок». Однако клуб отказался его отпускать до истечения контракта (2026 года) и готов расстаться с Эшвортом только если будет выплачена сумма в более чем £ 20 млн.

«Я думаю, что Дэн Эшворт — идеальный спортивный директор, один из лучших. Он был бы очень хорош для «Манчестер Юнайтед». Нельзя относиться так к человеку только потому, что он хочет получить, возможно, самую желанную должность в футболе.

Это немного глупо. Что я нахожу совершенно абсурдным, так это то, что человек, который очень хорошо выполняет свою работу, должен сидеть сложа руки в течение полутора лет», — приводит слова Рэтклиффа журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Рэтклифф заплатил шестерым братьям и сёстрам Глэйзер € 824 млн за 25% акций клуба. Кроме того, INEOS предоставит дополнительные € 270 млн, предназначенные для будущих инвестиций в «Олд Траффорд».

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