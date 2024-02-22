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Деклан Райс поделился впечатлениями после поражения от «Порту» в 1/8 финала ЛЧ

Деклан Райс поделился впечатлениями после поражения от «Порту» в 1/8 финала ЛЧ
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Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс высказался о поражении от «Порту» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Порту
Порту, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«При счете 0:0 вы смотрите на табло и видите, что прошло 93 минуты. Если вы не собираетесь выигрывать матч, то и не проигрывайте его. Нам немного не хватило смекалки, чтобы довести игру до ничьей на этом тяжёлом выезде против трудного соперника. В ответном матче нам есть за что бороться.

Вы не знаете, чего ожидать, и не вправе никого недооценивать, потому что это Лига чемпионов. Мы получили по зубам, потому что пропустили в самой концовке, но мы знаем, что делать. Мы не собираемся опускать руки. Мы вернемся домой, восстановимся, сыграем в Премьер-лиге и снова будем готовы к Лиге чемпионов, не сомневайтесь», — приводит слова Райса официальный сайт УЕФА.

«Порту» забил победный гол в ворота «Арсенала» на 94 минуте матча. Голом отличился защитник Вендерсон Галено.

Ответная встреча пройдёт 12 марта. Стартовый свисток на стадионе «Эмирейтс» прозвучит в 23:00 по мск.

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