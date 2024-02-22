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Результативный пас Месси помог «Интеру Майами» добиться победы в стартовом матче MLS

Результативный пас Месси помог «Интеру Майами» добиться победы в стартовом матче MLS
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В ночь с 21 на 22 февраля мск на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» в американском Форт-Лодердейле стартовал новый регулярный сезон MLS. В первом матче регулярного чемпионата «Интер Майами» добился победы над «Реалом Солт-Лейк» со счётом 2:0.

США - Major League Soccer . МЛС
22 февраля 2024, четверг. 04:00 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
2 : 0
Реал Солт-Лейк
Солт-Лейк-Сити
1:0 Тэйлор – 39'     2:0 Гомес – 83'    

На 39-й минуте счёт открыл нападающий Роберт Тэйлор, которому ассистировал аргентинский форвард Лионель Месси. На 83-й минуте полузащитник Диего Гомес забил второй гол клуба из Флориды с передачи уругвайского форварда Луиса Суареса.

Лионель Месси провёл полный матч, Луис Суарес был заменён на 90-й минуте.

«Интер Майами» набрал три очка и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции, «Реал Солт-Лейк» с нулём очков опустился из-за разницы мячей на последнюю строчку таблицы Запада.

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