Результативный пас Месси помог «Интеру Майами» добиться победы в стартовом матче MLS

В ночь с 21 на 22 февраля мск на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» в американском Форт-Лодердейле стартовал новый регулярный сезон MLS. В первом матче регулярного чемпионата «Интер Майами» добился победы над «Реалом Солт-Лейк» со счётом 2:0.

На 39-й минуте счёт открыл нападающий Роберт Тэйлор, которому ассистировал аргентинский форвард Лионель Месси. На 83-й минуте полузащитник Диего Гомес забил второй гол клуба из Флориды с передачи уругвайского форварда Луиса Суареса.

Лионель Месси провёл полный матч, Луис Суарес был заменён на 90-й минуте.

«Интер Майами» набрал три очка и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции, «Реал Солт-Лейк» с нулём очков опустился из-за разницы мячей на последнюю строчку таблицы Запада.