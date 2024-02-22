Джим Рэтклифф рассказал, что находится в хороших отношениях с семьёй Глейзеров

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф высказался взаимоотношениях с семьёй Глейзеров.

«У нас очень хорошие отношения с Джоэлем и Аврамом. Между нами сложились доверительные отношения, и им, очевидно, нравится, что мы теперь занимаемся спортивной составляющей», — приводит слова Рэтклиффа журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Рэтклифф заплатил шестерым братьям и сёстрам Глэйзер € 824 млн за 25% акций клуба. Кроме того, INEOS предоставит дополнительные € 270 млн, предназначенные для будущих инвестиций в «Олд Траффорд».

В 2005 году американский бизнесмен Малкольму Глейзеру получить контроль над клубом, изменив статус клуба с открытого акционерного общества на полностью частную компанию.

После 25 туров «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в АПЛ с 44 очками. Лидирует в чемпионате «Ливерпуль» (60 очков).

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