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Рэтклифф высказался высказался о будущих переменах в «Манчестер Юнайтед»

Рэтклифф высказался высказался о будущих переменах в «Манчестер Юнайтед»
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Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф высказался по поводу дальнейшего будущего развития клуба.

«Мы должны делать всё хорошо, правильно и тщательно, не торопясь, так что это не одномоментные перемены, на это уйдёт два или три сезона. Я бы хотел попросить болельщиков, чтобы они набрались терпения»», — приводит слова Рэтклиффа журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Рэтклифф заплатил шестерым братьям и сёстрам Глэйзер € 824 млн за 25% акций клуба. Кроме того, INEOS предоставит дополнительные € 270 млн, предназначенные для будущих инвестиций в «Олд Траффорд».

После 25 туров «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в АПЛ с 44 очками. Лидирует в чемпионате «Ливерпуль» (60 очков).

Последний раз «Манчестер Юнайтед» становился чемпионом Англии в сезоне-2012/2013.

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