Херардо Мартино прокомментировал игру Месси в стартовом матче сезона MLS

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино высказался об игре аргентинского нападающего Лионеля Месси в первом матче регулярного чемпионата нового сезона MLS с «Реалом Солт-Лейк» (2:0). Месси вышел в стартовом составе, провёл на поле всю игру и отметился результативным пасом на победный гол Роберта Тэйлора на 39-й минуте.

«Я видел его очень свободным, очень красивым, с большой скоростью. В нём есть что-то такое, чего нет у других игроков: он может принять мяч, даже находясь далеко от ворот, и он даёт ощущение, что игра обернётся голевым моментом», — приводит слова Мартино официальный сайт MLS.

36-летний Лионель Месси перешёл в «Интер Майами» из «ПСЖ» на правах свободного агента в июле 2023 года. В 15 матчах за американский клуб во всех турнирах аргентинец записал на свой счёт 11 голов и шесть результативных передач.