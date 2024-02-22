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Херардо Мартино прокомментировал игру Месси в стартовом матче сезона MLS

Херардо Мартино прокомментировал игру Месси в стартовом матче сезона MLS
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Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино высказался об игре аргентинского нападающего Лионеля Месси в первом матче регулярного чемпионата нового сезона MLS с «Реалом Солт-Лейк» (2:0). Месси вышел в стартовом составе, провёл на поле всю игру и отметился результативным пасом на победный гол Роберта Тэйлора на 39-й минуте.

США - Major League Soccer . МЛС
22 февраля 2024, четверг. 04:00 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
2 : 0
Реал Солт-Лейк
Солт-Лейк-Сити
1:0 Тэйлор – 39'     2:0 Гомес – 83'    

«Я видел его очень свободным, очень красивым, с большой скоростью. В нём есть что-то такое, чего нет у других игроков: он может принять мяч, даже находясь далеко от ворот, и он даёт ощущение, что игра обернётся голевым моментом», — приводит слова Мартино официальный сайт MLS.

36-летний Лионель Месси перешёл в «Интер Майами» из «ПСЖ» на правах свободного агента в июле 2023 года. В 15 матчах за американский клуб во всех турнирах аргентинец записал на свой счёт 11 голов и шесть результативных передач.

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