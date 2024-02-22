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Главный тренер «Интер Майами» рассказал о физическом состоянии Месси

Главный тренер «Интер Майами» рассказал о физическом состоянии Месси
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Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино прокомментировал физическое состояние аргентинского нападающего Лионеля Месси после матча регулярного чемпионата МЛС с «Реал Солт-Лейк» (2:0).

США - Major League Soccer . МЛС
22 февраля 2024, четверг. 04:00 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
2 : 0
Реал Солт-Лейк
Солт-Лейк-Сити
1:0 Тэйлор – 39'     2:0 Гомес – 83'    

«У Месси явно всё хорошо, он мотивирован, и это делает меня счастливым. Физически он чувствует себя хорошо», — приводит слова Мартино официальный сайт МЛС.

Стартовый матч нового регулярного сезона МЛС «Интер Майами» — «Реал Солт-Лейк» прошёл сегодня в американском Форт-Лодердейле и завершился победой хозяев поля со счётом 2:0. Забитые голы записали на свой счёт нападающий Роберт Тэйлор на 39-й минуте и полузащитник Диего Гомес на 83-й минуте, результативными передачами отметились Лионель Месси и Луис Суарес.

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