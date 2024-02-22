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Вратарь «Динамо» Лещук: если будет второй сезон сериала «Слово пацана», могу поучаствовать

Вратарь «Динамо» Лещук: если будет второй сезон сериала «Слово пацана», могу поучаствовать
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Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук рассказал о своих предпочтениях в плане кинематографа. Он отметил, что больше любит смотреть сериалы, а не полнометражные фильмы. В частности, Лещук выделил нашумевший сериал «Слово пацана» и даже предложил свою кандидатуру для съёмок второго сезона.

«Последний раз ходил в кино на «Холоп-2». Насчёт того, что впечатлило, сложно сказать. Мне больше нравятся сериалы. «Слово пацана» в целом понравилось. Хотя тоже были разные отзывы – мама у меня сказала, что ей тяжело такое смотреть. Мне же было интересно, снято хорошо, отлично сыграли актёры. Так что, если будет вторая часть, могу поучаствовать (смеётся)», — приводит слова Игоря Лещука официальный сайт «Динамо».

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