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«Постараемся выиграть МЛС». Суарес — об амбициях «Интер Майами»

«Постараемся выиграть МЛС». Суарес — об амбициях «Интер Майами»
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Уругвайский нападающий «Интер Майами» Луис Суарес высказался об амбициях своей команды в новом розыгрыше МЛС. Форвард отметился результативной передачей в стартовом матче чемпионата с «Реал Солт-Лейк» (2:0).

«Прийти в команду, которая выиграла свой первый трофей (Кубок лиг. — Прим. «Чемпионата») лишь в прошлом году, и постараться одержать победу в МЛС – это самые лучшие амбиции. И я, и вся команда приняли этот вызов, чтобы выиграть титул. Если получится, это будет очень важно для всей лиги», – приводит слова Суареса пресс-служба «Интер Майами».

Напомним, 37-летний Суарес перешёл в «Интер Майами» из бразильского «Гремио» в январе этого года на правах свободного агента. В прошлом сезоне команда заняла предпоследнее, 14-е место в таблице Восточной конференции регулярного турнира МЛС и не смогла пробиться в плей-офф.

Турнирная таблица МЛС - 2024
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