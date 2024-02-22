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Лещук: в России всегда хотел играть только за «Динамо», это мой второй дом

Лещук: в России всегда хотел играть только за «Динамо», это мой второй дом
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Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук признался, что всегда мечтал играть в Российской Премьер-Лиге только за бело-голубых. Он назвал «Динамо» своим вторым домом, но подчеркнул, что в своё время задумывался о продолжении карьеры в зарубежных чемпионатах.

«Представлял ли себя в другой команде? Если и думал об этом, то только о какой-то зарубежной команде, когда это было актуально. В России же всегда хотел играть только за «Динамо». Я здесь с девяти лет, здесь ты всё знаешь, тебя все знают. Это уже как второй дом, из которого не хочется уходить», — приводит слова Игоря Лещука официальный сайт «Динамо».

Напомним, в нынешнем сезоне Игорь Лещук провёл за «Динамо» 11 матчей во всех турнирах и пропустил 14 голов. В пяти матчах ему удалось сохранить ворота команды в неприкосновенности.

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