«Решение по Моуринью оказалось правильным». Хавбек «Ромы» Кристанте — об увольнении Жозе

Полузащитник «Ромы» Бриан Кристанте высказался об отставке Жозе Моуринью с поста главного тренера команды. После ухода португальского специалиста римлян возглавил легенда клуба — Даниэле Де Росси.

«Когда Даниэле приехал, он не нуждался в представлении. Ему было нелегко присоединиться к команде в трудный момент и начать работать с футболистами, с которыми он играл, но он отлично справился с этой задачей и на данный момент прекрасно находит с нами общий язык.

Мы довольны тем, какую команду строим и как прогрессируем от игры к игре. Решение руководства [об увольнении Моуринью] оказалось правильным. Оно было принято владельцами клуба в очень непростой момент. Мы многое поняли после этого», — приводит слова Кристанте Goal.

Моуринью возглавлял «Рому» с лета 2021 года. За время работы с римским клубом португалец выиграл Лигу конференций УЕФА, а также вывел команду в финал Лиги Европы. На момент увольнения 61-летнего специалиста «Рома» занимала девятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Сейчас римляне располагаются на шестой строчке.