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Рэтклифф прокомментировал переход Омара Беррады из «Ман Сити» в «Ман Юнайтед»

Рэтклифф прокомментировал переход Омара Беррады из «Ман Сити» в «Ман Юнайтед»
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Совладелец «Манчестер Юнайтед» британский миллиардер Джим Рэтклифф высказался о новом исполнительном директоре клуба Омаре Берраде, который ранее трудился в «Манчестер Сити».

«У нас был разговор с «Сити» по поводу Омара Беррады. Мы уладили всё мирно. Они поняли, почему он хотел принять этот вызов», — приводит слова Рэтклиффа издание The Athletic.

Напомним, ранее стало известно, что британский миллиардер Джим Рэтклифф выкупил 25% акций «Манчестер Юнайтед» за € 824 млн и будет принимать непосредственное участие в текущем управлении клубом. Омар Беррада стал исполнительным директором «Юнайтед» в конце января этого года. Прежде специалист работал на различных должностях в «Манчестер Сити». До этого на протяжении семи лет итальянец трудился в испанской «Барселоне».

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