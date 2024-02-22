Рэтклифф прокомментировал переход Омара Беррады из «Ман Сити» в «Ман Юнайтед»

Совладелец «Манчестер Юнайтед» британский миллиардер Джим Рэтклифф высказался о новом исполнительном директоре клуба Омаре Берраде, который ранее трудился в «Манчестер Сити».

«У нас был разговор с «Сити» по поводу Омара Беррады. Мы уладили всё мирно. Они поняли, почему он хотел принять этот вызов», — приводит слова Рэтклиффа издание The Athletic.

Напомним, ранее стало известно, что британский миллиардер Джим Рэтклифф выкупил 25% акций «Манчестер Юнайтед» за € 824 млн и будет принимать непосредственное участие в текущем управлении клубом. Омар Беррада стал исполнительным директором «Юнайтед» в конце января этого года. Прежде специалист работал на различных должностях в «Манчестер Сити». До этого на протяжении семи лет итальянец трудился в испанской «Барселоне».